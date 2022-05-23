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Росіяни використали хімзброю під Гостомелем, були випадки отруєння – легіонер

Альона Мазуренко Понеділок, 23 травня 2022, 19:20
Росіяни використали хімзброю під Гостомелем, були випадки отруєння – легіонер
УЛАМКИ ЛІТАКА "МРІЯ" НА АЕРОДРОМІ ГОСТОМЕЛЯ, LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников розповів, що росіяни використали хімічну зброю під Києвом, бо військові із його взводу постраждали через отруєння зарином у Гостомелі.

Джерело: Бобровников у подкасті "Хроніки війни"

Пряма мова Бобровникова: "Семеро людей перебували в ангарі з "Мрією". Через декілька годин після операції – нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням.

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Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це – зарин. І одна з лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали зразки крові, сказала, що це токсична реакція – на отруєння зарином".

Деталі: За словами захисника, найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.

Повідомляється, що українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.

ВІДЕО ДНЯ

Хімікат міг бути "подарунком", залишеним українським військовим або в ході боїв був пошкоджений контейнер, де зберігалася речовина.

Теми: зброяРосіяКиївська областьвійна
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