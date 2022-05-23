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Россияне использовали химоружие под Гостомелем, были случаи отравления – защитник

Алена МазуренкоПонедельник, 23 мая 2022, 19:20
Россияне использовали химоружие под Гостомелем, были случаи отравления – защитник
ОБЛОМКИ САМОЛЕТА "МРИЯ" НА АЭРОДРОМЕ ГОСТОМЕЛЯ, LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Боец Интернационального легиона Алексей Бобровников рассказал, что россияне использовали химическое оружие под Киевом, потому что военные из его взвода пострадали из-за отравления зарином в Гостомеле.

Источник: Бобровников в подкасте "Хроники войны"

Прямая речь Бобровникова: "Семь человек находились в ангаре с "Мрией". Через несколько часов после операции – тошнота, отеки, проблемы с мочеиспусканием.

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Мы понимаем на уровне диагноза украинских врачей, что это зарин. И одна из лабораторий в стране НАТО, которой наши ребята послали образцы крови, сказала, что это токсическая реакция – на отравление зарином".

Детали: По словам защитника, самыми тяжелыми симптомами были отказ почек и нарушение работы легких.

Сообщается, что украинские военные при зачистке обнаружили большое количество вражеских средств химической защиты.

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Химикат мог быть "подарком", оставленным украинским военным или в ходе боев был поврежден контейнер, где хранилось вещество.

Темы: оружиеРосcияКиевская областьвойна
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