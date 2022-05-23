Россияне использовали химоружие под Гостомелем, были случаи отравления – защитник

Боец Интернационального легиона Алексей Бобровников рассказал, что россияне использовали химическое оружие под Киевом, потому что военные из его взвода пострадали из-за отравления зарином в Гостомеле.

Источник: Бобровников в подкасте "Хроники войны"

Прямая речь Бобровникова: "Семь человек находились в ангаре с "Мрией". Через несколько часов после операции – тошнота, отеки, проблемы с мочеиспусканием.

Мы понимаем на уровне диагноза украинских врачей, что это зарин. И одна из лабораторий в стране НАТО, которой наши ребята послали образцы крови, сказала, что это токсическая реакция – на отравление зарином".

Детали: По словам защитника, самыми тяжелыми симптомами были отказ почек и нарушение работы легких.

Сообщается, что украинские военные при зачистке обнаружили большое количество вражеских средств химической защиты.

Химикат мог быть "подарком", оставленным украинским военным или в ходе боев был поврежден контейнер, где хранилось вещество.