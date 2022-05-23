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У Кремлі назвали Польщу "шаленою" після розірвання газового контракту

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 19:44

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що позиція Польщі щодо Росії межує з божевіллям.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє РІА Новості.

"Ми зараз бачимо, яку шалену, на межі божевілля, позицію займає польська влада. Тому тут навряд чи щось варте і можна прогнозувати", - сказав Пєсков щодо ситуації з транзитом російського газу трубопроводом "Ямал — Європа".

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За його словами, Польща "давно відмовилася платити за газ", а отримує його дорожче "за відомою схемою байпасів" (купуй або плати).

Як повідомлялося раніше, Польща розірвала контракт з РФ про постачання газу.

27 квітня російський монополіст "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG у зв'язку з відмовою розраховуватися за газ у рублях всупереч контракту. 

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З 21 травня "Газпром" з такої ж причини зупинив постачання газу Фінляндії. Фінська Gasum подала на "Газпром" до суду за вимогу оплати у рублях. 

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Теми: РосіяПутінПольщагаз
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