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В Кремле назвали Польшу "оголтелой" после разрыва газового контракта

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 19:44

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Польши по отношению к России граничит с безумием.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать", - сказал Песков по поводу ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа".

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По его словам, Польша "давно отказалась платить за газ", а получает его дороже "по известной схеме байпасов" (покупай или плати).

Как сообщалось ранее, Польша разорвала контракт с РФ о поставках газа.

27 апреля российский монополист "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом рассчитываться за газ в рублях вопреки контракту.

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С 21 мая "Газпром" по той же причине остановил поставки газа Финляндии. Финская Gasum подала на "Газпром" в суд за требование оплаты в рублях.

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Темы: РосcияПутинПольшагаз
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