Трактор наїхав на міну на Чернігівщині: водій загинув
Понеділок, 23 травня 2022, 20:26
Під час проведення польових робіт трактор наїхав на міну ТМ-62М у Чернігівській області. Водій загинув.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram
Деталі: 23 травня о 17:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про вибух на полі біля с. Киїнка Чернігівського району.
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Піротехніки разом з вибухотехніками перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.
Водія трактора у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.
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