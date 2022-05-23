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Трактор наїхав на міну на Чернігівщині: водій загинув

Світлана КізіловаПонеділок, 23 травня 2022, 20:26
фото ДСНС

Під час проведення польових робіт трактор наїхав на міну ТМ-62М у Чернігівській області. Водій загинув.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: 23 травня о 17:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про вибух на полі біля с. Киїнка Чернігівського району.

Піротехніки разом з вибухотехніками перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.

Водія трактора у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.

 
фото ДСНС

Теми: Чернігівська областьнадзвичайна подіявійна
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