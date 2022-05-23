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Трактор наехал на мину в Черниговской области: водитель погиб

Светлана КизиловаПонедельник, 23 мая 2022, 20:26
Трактор наехал на мину в Черниговской области: водитель погиб
фото ГСЧС

Во время проведения полевых работ трактор наехал на мину ТМ-62М в Черниговской области. Водитель погиб.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: 23 мая в 17:34 на линию 101 поступило сообщение о взрыве на поле возле с. Киевлянка Черниговского района.

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Пиротехники вместе с взрывотехниками проверили близлежащую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще одну противотанковую мину ТМ-62М.

Водитель трактора в тяжелом состоянии каретой скорой медицинской помощи был госпитализирован в больницу. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался.

 
фото ГСЧС

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Темы: Черниговская областьчрезвычайное происшествиевойна
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