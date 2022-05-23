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З Луганщини евакуація ускладнена, голова ОВА радить сидіти в укриттях

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 20:29
З Луганщини евакуація ускладнена, голова ОВА радить сидіти в укриттях
Сергій Гайдай, фото з Telegram

Евакуація з Луганщини наразі дуже ускладнена й небезпечна, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай радить мешканцям перебувати в укриттях.

Джерело: Сергій Гайдай у відеозверненні і в ефірі телемарафону, голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк

Пряма мова Гайдая: "Зараз я, напевно, вже буду казати не просто "виїжджайте", "евакуюйтесь", а зараз я буду казати "знаходьтесь в укриттях", тому що така щільність обстрілів не дозволить спокійно зібрати людей і потім за ними заїхати".

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"Зараз кожна евакуація – це такий квест на виживання. Тому що обстріли постійні, траса обстрілюється так само. Невідомо, наскільки є вірогідність проїхати і безпечно забрати людей. Але все одно евакуація продовжується. Сьогодні з Гірської громади забрали людей і зараз чекаємо закінчення евакуації з інших населених пунктів".

Деталі: За словами голови ОВА, ситуація в області надскладна. Він заявив, що на території Луганської області російська армія виставила 25 батальйонно-тактичних груп, у кожній з яких до 500 людей.

"Сєвєродонецьк російська армія вирішила просто знищити повністю. Тому що на місто скидаються авіабомби, постійно "Градами" його розбивають, виїжджають танками і просто розбивають будинки, які стоять – 5 чи 9-поверхові. На жаль, обстрілюють і підприємство "Азот", яке не працює, де немає військових, але там у бомбосховищах цивільні люди. Обстрілюється вся територія Луганської області, але найбільше свої зусилля ворог зосередив саме на Сєвєродонецьку", - розповів Гайдай.

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За його даними, у Сєвєродонецьку досі залишається близько 15 тисяч мешканців.

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів, що інфраструктура міста зруйнована приблизно на 90%. Також всі електричні підстанції мають ушкодження.

Теми: Луганська областьевакуація
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