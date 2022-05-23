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С Луганщины эвакуация осложнена, глава ОВА советует сидеть в укрытиях

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 20:29
Сергей Гайдай, фото из Telegram

Эвакуация с Луганской области сейчас очень осложнена и опасна, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай советует жителям находиться в укрытиях.

Источник: Сергей Гайдай в видеообращении и в эфире телемарафона, глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк

Прямая речь Гайдая: "Сейчас я, наверное, уже буду говорить не просто "выезжайте", "эвакуируйтесь", а сейчас я буду говорить "находитесь в укрытиях", потому что такая плотность обстрелов не позволит спокойно собрать людей и потом за ними заехать".

"Сейчас каждая эвакуация – это квест на выживание. Потому что обстрелы постоянные, трасса обстреливается так же. Неизвестно, насколько вероятно проехать и безопасно забрать людей. Но все равно эвакуация продолжается. Сегодня из Горной общины забрали людей и сейчас ждем окончания эвакуации из других населенных пунктов".

Детали: По словам главы ОВА, ситуация в области сверхсложная. Он заявил, что на территории Луганской области российская армия выставила 25 батальонно-тактических групп, в каждой из которых около 500 человек.

"Северодонецк российская армия решила просто уничтожить полностью. Потому что на город смахивают авиабомбы, постоянно "Градами" его разбивают, выезжают танками и просто разбивают стоящие дома – 5 или 9-этажные. К сожалению, обстреливают и неработающее предприятие "Азот", где нет военных, но там в бомбоубежищах гражданские люди. Обстреливается вся территория Луганской области, но больше всего своих усилий враг сосредоточил именно на Северодонецке", - рассказал Гайдай.

По его данным, в Северодонецке до сих пор остается около 15 тысяч человек.

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Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что инфраструктура города разрушена примерно на 90%. Также все электрические подстанции имеют повреждения.

Темы: Луганская областьэвакуация
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