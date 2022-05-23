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Сумщина: окупанти обстріляли Краснопільську громаду, сталася пожежа

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 21:13
наслідки обстрілу на Сумщині 23 травня, фото з Telegram Живицького

Росіяни обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині з мінометів та артилерії, сталася пожежа, обійшлося без жертв.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

 

Дослівно: "Ворог з території Росії гатив з мінометів та артилерії по селу Мезенівка та околицям.

Внаслідок потраплянь зайнялася пожежа на старій фермі. У житлових будинках посічені паркани, побиті вікна.

На щастя, обійшлося без людських жертв".

 
 

Теми: Сумська областьвійна
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