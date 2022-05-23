Сумщина: оккупанты обстреляли Краснопольскую общину, произошел пожар
Понедельник, 23 мая 2022, 21:13
Россияне обстреляли Краснопольскую общину в Сумской области из минометов и артиллерии, произошел пожар, обошлось без жертв.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "Враг с территории России стрелял из минометов и артиллерии по селу Мезеновка и окрестностям.
В результате попаданий начался пожар на старой ферме. В жилых домах разбиты заборы, разбиты окна.
К счастью, обошлось без человеческих жертв".