Сумщина: оккупанты обстреляли Краснопольскую общину, произошел пожар

последствия обстрела в Сумской области 23 мая, фото с Telegram Живицкого

Россияне обстреляли Краснопольскую общину в Сумской области из минометов и артиллерии, произошел пожар, обошлось без жертв.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Враг с территории России стрелял из минометов и артиллерии по селу Мезеновка и окрестностям.

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В результате попаданий начался пожар на старой ферме. В жилых домах разбиты заборы, разбиты окна.

К счастью, обошлось без человеческих жертв".