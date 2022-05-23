20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону

20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів.

Про це заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції, пише "Європейська правда".

"Інші виступили з новими зобов’язаннями щодо підготовки українських збройних сил та підтримки її військових систем", – додав Остін.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомив, що загалом у другій зустрічі контактної групи взяли участь 47 країн.

Остін сказав, що особисто проведе третє засідання Контактної групи в Брюсселі 15 червня.

"Я скличу контактну групу на нашу третю зустріч наступного місяця і зберемося особисто цього разу, 15 червня, на полях зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Звичайно, це не буде захід НАТО, але ми хочемо підтримувати темп цих зустрічей, і я хотів використати свою подорож до Європи, щоб переконатися, що ми розвиваємо наш імпульс", - сказав він.

Раніше Остін повідомив, що Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon і пускові установки для них.

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Крім того, Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.

За словами Остіна, кілька країн оголосили про передачу критично необхідних артилерійських систем та боєприпасів, включаючи Італію, Грецію, Норвегію та Польщу.