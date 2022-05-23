20 стран объявили о новой военной помощи Украине - глава Пентагона

20 стран объявили о новых пакетах безопасности для Украины, включая передачу критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов.

Об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин после состоявшейся в режиме видеоконференции второй встречи Контактной группы по обороне Украины, пишет "Европейская правда".

"Другие страны выступили с новыми обязательствами по подготовке украинских вооруженных сил и поддержке ее военных систем", – добавил Остин.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщил, что во второй встрече контактной группы приняли участие 47 стран.

Остин сказал, что лично проведет третье заседание Контактной группы в Брюсселе 15 июня.

"Я созову контактную группу на нашу третью встречу в следующем месяце и соберемся лично в этот раз, 15 июня, на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Конечно, это не будет мероприятие НАТО, но мы хотим поддерживать темп этих встреч, и я хотел бы использовать свое путешествие в Европу, чтобы убедиться, что мы развиваем наш импульс", – сказал он.

Ранее Остин сообщил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

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Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.

По словам Остина, несколько стран объявили о передаче критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.