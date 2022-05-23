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За добу росіяни вбили ще 3 мирних жителів Донеччини

Світлана КізіловаПонеділок, 23 травня 2022, 21:33

У понеділок, 23 травня, росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Джерело: Голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко у Telegram

Деталі: Окупанти, окрім вбивств, також поранили 6 осіб.

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 23 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини - у Зорі, Соледарі та Адамівці. Ще шестеро людей сьогодні дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За всі свої злочини росіяни будуть покарані!"

Теми: вбивствоДонецька областьРосія
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