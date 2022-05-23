За добу росіяни вбили ще 3 мирних жителів Донеччини
Понеділок, 23 травня 2022, 21:33
У понеділок, 23 травня, росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Джерело: Голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко у Telegram
Деталі: Окупанти, окрім вбивств, також поранили 6 осіб.
Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 23 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини - у Зорі, Соледарі та Адамівці. Ще шестеро людей сьогодні дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
За всі свої злочини росіяни будуть покарані!"