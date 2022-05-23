Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу росіяни вбили ще 3 мирних жителів Донеччини

Світлана КізіловаПонеділок, 23 травня 2022, 21:33

У понеділок, 23 травня, росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Джерело: Голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко у Telegram

Деталі: Окупанти, окрім вбивств, також поранили 6 осіб.

Реклама:

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 23 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини - у Зорі, Соледарі та Адамівці. Ще шестеро людей сьогодні дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За всі свої злочини росіяни будуть покарані!"

ВІДЕО ДНЯ
Теми: вбивствоДонецька областьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
вбивство
До вбивства Пригожина може бути причетний російський шпигун, який отруїв Скрипалів – ЗМІ
Резніков: Смерть Пригожина доводить, що Путіну не варто довіряти
Зеленський про смерть Пригожина: Ми не маємо до цього стосунку
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: