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За сутки россияне убили еще 3 мирных жителей Донетчины

Светлана КизиловаПонедельник, 23 мая 2022, 21:33

В понедельник, 23 мая, россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко в Telegram

Детали: Оккупанты, кроме убийств, также ранили 6 человек.

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 23 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса - в Заре, Соледаре и Адамовке. Еще шесть человек сегодня получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

За все свои преступления россияне будут наказаны!"

Темы: убийствоДонецкая областьРосcия
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