За сутки россияне убили еще 3 мирных жителей Донетчины
Понедельник, 23 мая 2022, 21:33
В понедельник, 23 мая, россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.
Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко в Telegram
Детали: Оккупанты, кроме убийств, также ранили 6 человек.
Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 23 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса - в Заре, Соледаре и Адамовке. Еще шесть человек сегодня получили ранения.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
За все свои преступления россияне будут наказаны!"