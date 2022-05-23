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Зеленський: У росіян на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж у нас

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 21:44
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що на Донбасі у російських військ зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських.

Джерело: Зеленський під час розмови в Українському домі в Давосі

Пряма мова: "Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави.

У них (росіян – ред.) в 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ".

Деталі: Зеленський підкреслив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому нам потрібна техніка, яка діє на великій відстані.

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Теми: ЗеленськийДонбасвійнаРосія
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