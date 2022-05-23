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Зеленский: У россиян на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у нас

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 21:44
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что на Донбассе у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских.

Источник: Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе

Прямая речь: "Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии государства.

У них (россиян – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ".

Детали: Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому нам нужна техника, действующая на большом расстоянии.

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Темы: ЗеленскийДонбассвойнаРосcия
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