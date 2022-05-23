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Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

Світлана КізіловаПонеділок, 23 травня 2022, 21:57
Окупований Росією Крим на мапі

Президент Володимир Зеленський вважає, що деокупація Криму військовим шляхом вартуватиме значних втрат серед українських військових.

Джерело: Зеленський під час розмови в Українському домі в Давосі

Деталі: На питання журналістів, чи може Україна відвоювани Крим, президент зазначив, що такий крок призведе до загибелі великої кількості бійців.

Пряма мова Зеленського: "На сьогодні це, я впевнений, сотні тисяч вбитих військових з нашої сторони".  

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Теми: КримокупаціявійнаРосія
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