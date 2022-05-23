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Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

Світлана КізіловаПонеділок, 23 травня 2022, 21:57
Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом
Окупований Росією Крим на мапі

Президент Володимир Зеленський вважає, що деокупація Криму військовим шляхом вартуватиме значних втрат серед українських військових.

Джерело: Зеленський під час розмови в Українському домі в Давосі

Деталі: На питання журналістів, чи може Україна відвоювани Крим, президент зазначив, що такий крок призведе до загибелі великої кількості бійців.

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Пряма мова Зеленського: "На сьогодні це, я впевнений, сотні тисяч вбитих військових з нашої сторони".  

Теми: КримокупаціявійнаРосія
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