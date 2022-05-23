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Зеленский сказал, какой ценой можно сейчас восстановить контроль над Крымом

Светлана КизиловаПонедельник, 23 мая 2022, 21:57
Зеленский сказал, какой ценой можно сейчас восстановить контроль над Крымом
Оккупированный Россией Крым на карте

Президент Владимир Зеленский считает, что деоккупация Крыма военным путем будет стоить значительных потерь украинской армии.

Источник: Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе

Детали: На вопрос журналистов, может ли Украина отвоевать Крым, президент отметил, что такой шаг приведет к гибели большого количества бойцов.

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Прямая речь Зеленского: "На сегодняшний день это, я уверен, сотни тысяч убитых военных с нашей стороны".

Темы: КрымоккупациявойнаРосcия
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