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Зеленский сказал, какой ценой можно сейчас восстановить контроль над Крымом

Светлана КизиловаПонедельник, 23 мая 2022, 21:57
Оккупированный Россией Крым на карте

Президент Владимир Зеленский считает, что деоккупация Крыма военным путем будет стоить значительных потерь украинской армии.

Источник: Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе

Детали: На вопрос журналистов, может ли Украина отвоевать Крым, президент отметил, что такой шаг приведет к гибели большого количества бойцов.

Прямая речь Зеленского: "На сегодняшний день это, я уверен, сотни тысяч убитых военных с нашей стороны".

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Темы: КрымоккупациявойнаРосcия
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