Зеленский сказал, какой ценой можно сейчас восстановить контроль над Крымом
Понедельник, 23 мая 2022, 21:57
Президент Владимир Зеленский считает, что деоккупация Крыма военным путем будет стоить значительных потерь украинской армии.
Источник: Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе
Детали: На вопрос журналистов, может ли Украина отвоевать Крым, президент отметил, что такой шаг приведет к гибели большого количества бойцов.
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Прямая речь Зеленского: "На сегодняшний день это, я уверен, сотни тысяч убитых военных с нашей стороны".