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Міністр оборони США: Загальна стратегія Путіна щодо України невідома

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 21:58

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що загальна стратегія президента Росії Владіміра Путіна щодо України невідома.

Про це він заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи переключає Путін свою увагу на використання в якості зброї таких речей, як їжа, енергія та імміграція, Остін сказав, що світ бачив, як російський лідер "з самого початку використовував низку різних важелів".

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Остін зазначив, що на початку війни Путін планував використовувати переважаючу силу, швидкість, щоб дуже швидко" взяти Київ і замінити уряд, але це не вдалося, і російські сили були відкинуті.

"І тому ми бачили, як вони дійсно рухалися дуже повільно й невдало на полі бою, і можна було б очікувати, що він буде прагнути використовувати інші важелі влади чи інші інструменти влади, і він робить це, але з точки зору його загальної стратегії вона невідома", – сказав він.

Остін також заявив, що 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів.

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Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon і пускові установки для них.

Крім того, Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.

За словами Остіна, кілька країн оголосили про передачу критично необхідних артилерійських систем та боєприпасів, включаючи Італію, Грецію, Норвегію та Польщу.

Теми: ПутінУкраїнаСШАвійна
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