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Міністр оборони США: Загальна стратегія Путіна щодо України невідома

"Європейська правда"Понеділок, 23 травня 2022, 21:58

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що загальна стратегія президента Росії Владіміра Путіна щодо України невідома.

Про це він заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи переключає Путін свою увагу на використання в якості зброї таких речей, як їжа, енергія та імміграція, Остін сказав, що світ бачив, як російський лідер "з самого початку використовував низку різних важелів".

Остін зазначив, що на початку війни Путін планував використовувати переважаючу силу, швидкість, щоб дуже швидко" взяти Київ і замінити уряд, але це не вдалося, і російські сили були відкинуті.

"І тому ми бачили, як вони дійсно рухалися дуже повільно й невдало на полі бою, і можна було б очікувати, що він буде прагнути використовувати інші важелі влади чи інші інструменти влади, і він робить це, але з точки зору його загальної стратегії вона невідома", – сказав він.

Остін також заявив, що 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів.

Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon і пускові установки для них.

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Крім того, Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.

За словами Остіна, кілька країн оголосили про передачу критично необхідних артилерійських систем та боєприпасів, включаючи Італію, Грецію, Норвегію та Польщу.

Теми: ПутінУкраїнаСШАвійна
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