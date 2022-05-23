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Министр обороны США: общая стратегия Путина по отношению к Украине неизвестна

"Европейская правда"Понедельник, 23 мая 2022, 21:58

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что общая стратегия президента России Владимира Путина по отношению к Украине неизвестна.

Об этом он заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин после состоявшейся в режиме видеоконференции второй встречи Контактной группы по обороне Украины, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, переключает ли Путин свое внимание на использования в качестве оружия таких вещей, как еда, энергия и иммиграция, Остин сказал, что мир видел, как российский лидер "изначально использовал ряд разных рычагов".

Остин отметил, что в начале войны Путин планировал использовать превосходящую силу, скорость, чтобы очень быстро взять Киев и заменить правительство, но это не удалось, и российские силы были отвергнуты.

"И потому мы видели, как они действительно двигались очень медленно и неудачно на поле боя, и можно было бы ожидать, что он будет стремиться использовать другие рычаги власти или другие инструменты власти, и он делает это, но с точки зрения его общей стратегии она неизвестна", – сказал он.

Остин также заявил, что 20 стран объявили о новых пакетах безопасности для Украины, включая передачу критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов.

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

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Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.

По словам Остина, несколько стран объявили о передаче критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.

Темы: ПутинУкраинаСШАвойна
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