Зеленський розповів про план Б на випадок його вбивства

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна – парламентсько-президентська республіка і українська влада передбачила різні варіанти на випадок можливого убивства когось із керівництва країни.

Джерело: Зеленський під час розмови відеозв'язком в Українському домі в Давосі

Пряма мова: "Згідно з нашим законодавством є кому управляти державою.

Ми були підготовлені і розділені, я, прем’єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили Кабмін на 2 частини, це було два дублі, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів".

Деталі: Зеленському двічі ставили питання, чи планувалося щось на випадок, якби котрась зі спроб росіян (а за даними розвідки їх було чимало) скоїти замах на президента вдалася.

Більшу частину часу Зеленський віджартовувався. Згадав, зокрема, кінофільм "День бабака".

"Стільки намагань, люди витрачали сили і гроші… я вже готовий їм і допомогти.. але зранку я просинаюсь і просинаюсь. Тому до цього ставлюсь філософськи", - сказав глава держави.

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Він додав, що така загроза залишається щодня. "Але поки я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю", - пожартував теж Зеленський.