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Зеленский рассказал о плане Б на случай его убийства

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 мая 2022, 22:06
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина – парламентско-президентская республика и украинские власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны.

Источник: Зеленский во время разговора по видеосвязи в Украинском доме в Давосе

Прямая речь: "Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством.

Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов".

Детали: Зеленскому дважды задавали вопрос, планировалось ли что-нибудь на случай, если бы одна из попыток россиян (а по данным разведки их было немало) совершить покушение на президента удалось.

Большую часть времени Зеленский отшучивался. Вспомнил, в частности, кинофильм "День сурка".

"Столько усилий, люди тратили силы и деньги… я уже готов им и помочь.. но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь по-философски", - сказал глава государства.

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Он добавил, что подобная угроза продолжает существовать ежедневно. "Но пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю", – пошутил также Зеленский.

Темы: Зеленскийвойна
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