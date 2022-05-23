Сєвєродонецьк: ССО показали, як знищують ворогів з малих дронів

Збройні сили використовують малі дрони для точкового знищення противника й деморалізації ворожих підрозділів.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook

Дослівно: "Деморалізований, виснажений морально і фізично ворог - завжди легша здобич для воїнів Сил оборони. А оператори Сил спеціальних операцій ЗС України знають чимало способів, як тримати росіян у напрузі.

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Ось відео, як в умілих руках оператора ССО невеликий дрон з легким і недорогим боєприпасом можуть навести чималу паніку на позиціях окупантів в районі Сєвєродонецька. В результаті атаки, за підрахунками наших воїнів, четверо росіян отримали статус "хороших" і повернуться додому у пластикових мішках. Деморалізований підрозділ окупантів у паніці покинув позицію.

На фронті подібні акції наші оператори проводять постійно. Нам важливо аби російські загарбники щохвилини очікували небезпеку, втомлюючись і втрачаючи таку важливу на фронті увагу. І це завдання воїни ССО України виконують напрочуд добре".