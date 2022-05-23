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Северодонецк: ССО показали, как уничтожают врагов с малых дронов

Понедельник, 23 мая 2022, 22:53

Вооруженные силы используют малые дроны для точечного уничтожения противника и деморализации вражеских подразделений.

Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook

Дословно: "Деморализованный, истощенный морально и физически враг - всегда легче добыча для воинов Сил обороны. А операторы Сил специальных операций ВС Украины знают немало способов, как держать россиян в напряжении.

Вот видео, как в умелых руках оператора ССО небольшой дрон с легким и недорогим боеприпасом может привести немалую панику на позициях кафиров в районе Северодонецка.

В результате атаки, по подсчетам наших воинов, четверо россиян получили статус "хороших" и вернутся домой в пластиковых мешках. Деморализованное подразделение оккупантов в панике покинуло позицию.

На фронте подобные акции операторы проводят постоянно. Нам важно, чтобы российские захватчики ежеминутно ожидали опасности, уставая и теряя столь важное на фронте внимание. И эту задачу воины ССО Украины выполняют удивительно хорошо".

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Темы: Луганская областьвойна
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