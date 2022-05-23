Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровщина: 4 ракетних удари, пошкоджено залізничну інфраструктуру

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 23:06
ілюстративне фото, Pixabay

Росіяни вдарили чотирма ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Павлоградському та Синельниківському районах.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Дослівно: "У нас одразу чотири вечірні "прильоти".

Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах.

Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі".

Деталі: Резніченко зазначив, що поки незрозуміло, коли можна буде поновити рух залізницею.

Внаслідок ударів у 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна.

ВІДЕО ДНЯ

Люди не постраждали.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни готуються поновити наступ на Запоріжжі

Лавров звинуватив Захід в невченості і нерозумінні Росії

Найближчі тижні будуть складними – президент

Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Криворізький район
Росіяни били з "Ураганів" по території Дніпропетровської області 
Російські війська у неділю тричі атакували Дніпропетровщину
Останні новини
07:20
Росіяни поставили "Іскандери" в Білорусі за 50 км від кордону України – Генштаб ЗСУ
06:41
Зведення Генштабу: Росіяни готуються поновити наступ на Запоріжжі
05:53
МВФ: Війна РФ проти України затьмарила перспективи глобальної економіки
05:01
Ставленик Кремля проситиме РФ розмістити на Херсонщині російську військову базу
04:25
Окупанти вимагають хабарі з людей за виїзд з Мелітополя — ОВА
04:05
Британія шукає альтернативу GPS через ризики дій РФ
03:25
ОК "Південь": Росіяни спрямували цивільні авто по мінах, а тих, хто вижив — розстріляли
02:42
ISW: Росіяни мали незначний успіх біля Сєвєродонецька, але вони навряд чи зможуть взяти Бахмут
01:55
Венедіктова про воєнні злочини РФ: Вже 13 тисяч справ, 49 підозр
01:16
Росіяни створили вже два десятки своїх "комендатур" на Херсонщині та Запоріжжі
Усі новини...