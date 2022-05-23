Дніпропетровщина: 4 ракетних удари, пошкоджено залізничну інфраструктуру
Понеділок, 23 травня 2022, 23:06
Росіяни вдарили чотирма ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Павлоградському та Синельниківському районах.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram
Дослівно: "У нас одразу чотири вечірні "прильоти".
Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах.
Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі".
Деталі: Резніченко зазначив, що поки незрозуміло, коли можна буде поновити рух залізницею.
Внаслідок ударів у 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна.
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Люди не постраждали.