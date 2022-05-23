Дніпропетровщина: 4 ракетних удари, пошкоджено залізничну інфраструктуру

Росіяни вдарили чотирма ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Павлоградському та Синельниківському районах.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Дослівно: "У нас одразу чотири вечірні "прильоти".

Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах.

Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі".

Деталі: Резніченко зазначив, що поки незрозуміло, коли можна буде поновити рух залізницею.

Внаслідок ударів у 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна.

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Люди не постраждали.