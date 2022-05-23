Днепропетровщина: 4 ракетных удара, повреждена ж/д инфраструктура
Понедельник, 23 мая 2022, 23:06
Россияне ударили четырьмя ракетами по Днепропетровской области, повреждена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "У нас сразу четыре вечерних "прилета".
Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах.
Есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети".
Детали: Резниченко отметил, что пока неясно, когда можно будет возобновить движение по железной дороге.
В результате ударов в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна.
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Люди не пострадали.