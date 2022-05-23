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Днепропетровщина: 4 ракетных удара, повреждена ж/д инфраструктура

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 23:06
Днепропетровщина: 4 ракетных удара, повреждена ж/д инфраструктура
иллюстративное фото, Pixabay

Россияне ударили четырьмя ракетами по Днепропетровской области, повреждена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "У нас сразу четыре вечерних "прилета".

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Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах.

Есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети".

Детали: Резниченко отметил, что пока неясно, когда можно будет возобновить движение по железной дороге.

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В результате ударов в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна.

Люди не пострадали.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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