Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: 4 ракетных удара, повреждена ж/д инфраструктура

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 23:06
иллюстративное фото, Pixabay

Россияне ударили четырьмя ракетами по Днепропетровской области, повреждена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "У нас сразу четыре вечерних "прилета".

Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах.

Есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети".

Детали: Резниченко отметил, что пока неясно, когда можно будет возобновить движение по железной дороге.

В результате ударов в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна.

ВИДЕО ДНЯ

Люди не пострадали.

Темы: Днепропетровская областьвойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне готовятся возобновить наступление на Запорожье

Лавров обвинил Запад в неучености и непонимании России

Ближайшие недели будут сложными – президент

Зеленский сказал, какой ценой можно сейчас восстановить контроль над Крымом

20 стран объявили о новой военной помощи Украине - глава Пентагона

Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Криворожский район
Россияне били из "Ураганов" по территории Днепропетровской области
Российские войска в воскресенье трижды атаковали Днепропетровщину
Последние новости
07:33
Байден: война в Украине является глобальной проблемой
07:20
Россияне поставили "Искандеры" в Беларуси в 50 км от границы Украины – Генштаб ВСУ
06:41
Сводка Генштаба: Россияне готовятся возобновить наступление на Запорожье
05:53
МВФ: Война РФ против Украины затмила перспективы глобальной экономики
05:01
Ставленик Кремля будет просить РФ разместить на Херсонщине российскую военную базу
04:25
Оккупанты требуют взятки с людей за выезд из Мелитополя — ОВА
04:05
Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ
03:25
ОК "Юг": Россияне направили гражданские авто по минам, а выживших — расстреляли
02:42
ISW: У россиян был незначительный успех у Северодонецка, но они вряд ли смогут взять Бахмут
01:55
Венедиктова о военных преступлениях РФ: Уже 13 тысяч дел, 49 подозрений
Все новости...