Днепропетровщина: 4 ракетных удара, повреждена ж/д инфраструктура

Россияне ударили четырьмя ракетами по Днепропетровской области, повреждена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "У нас сразу четыре вечерних "прилета".

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Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах.

Есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети".

Детали: Резниченко отметил, что пока неясно, когда можно будет возобновить движение по железной дороге.

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В результате ударов в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна.

Люди не пострадали.