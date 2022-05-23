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Найближчі тижні будуть складними – президент

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 23:48
Найближчі тижні будуть складними – президент
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що найближчі тижні війни будуть складними.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбас. Десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції.

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Найближчі тижні війни будуть складними, і ми повинні це усвідомлювати. Але у нас немає жодної альтернативи, крім як боротись і перемогти, звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати у нас не просто щось, а все, що у нас є, включно із правом на життя для українців".

Деталі: За словами Зеленського, найтяжча бойова ситуація зараз на Донбасі, де росіяни влаштували "бійню".

"Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню і намагаються знищити все живе, буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові", – сказав він.

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Президент повідомив, що з 24 лютого російська армія нанесла по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість – по цивільних об’єктах. За неповні 3 місяці було вже більше 3 тисяч авіаударів російських літаків та гвинтокрилів.

Теми: ЗеленськийвійнаДонбас
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