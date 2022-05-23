Ближайшие недели будут сложными – президент

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что ближайшие недели войны будут сложными.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Российские оккупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные районы Харьковской области, не отдадут Херсонщину, оккупированную территорию Запорожской области и Донбасс. Где-то наступают, куда-то подтягивают резервы, где-то пытаются укрепить позиции.

В ближайшие недели войны будут сложными, и мы должны это осознавать. Но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться и победить, освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть, включая право на жизнь для украинцев".

Детали: По словам Зеленского, самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе, где россияне устроили "бойню".

"Бахмут, Попасная, Северодонецк – в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность в это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое, буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные", – сказал он.

Президент сообщил, что с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство – по гражданским объектам. За неполные 3 месяца было уже более 3 тысяч авиаударов российских самолетов и вертолетов.