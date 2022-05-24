ISW: Росіяни мали незначний успіх біля Сєвєродонецька, але вони навряд чи зможуть взяти Бахмут

Російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька і досягли незначних успіхів з оточення міста.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що російські війська активізували наступ в районі Лимана та Авдіївки та досягли певного успіху 23 травня. Зазначається, що в Лимані точаться бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання. Російські війська додатково посилили артилерійські удари по Авдіївці.

У найближчому майбутньому російські війська, швидше за все, досягнуть подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут (якщо взагалі зможуть захопити).

Російські війська, ймовірно, посилять своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до російського кордону. Російські війська найближчим часом можуть направити частини 1-ї танкової армії на північ Харкова.