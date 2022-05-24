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ISW: У россиян был незначительный успех у Северодонецка, но они вряд ли смогут взять Бахмут

Анастасия КалатурВторник, 24 мая 2022, 02:42

Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и добились незначительных успехов в окружении города.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки и преуспели 23 мая. Отмечается, что в Лимане проходят бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии поставки. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

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В ближайшем будущем российские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут (если вообще смогут захватить).

Российские войска, вероятно, усилят свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова.

Темы: война
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