ОК "Південь": Росіяни спрямували цивільні авто по мінах, а тих, хто вижив — розстріляли

На півдні України росіяни спрямували цивільні авто по замінованій місцевості і розстріляли тих, хто вижив після підриву.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В ході просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.

Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву".

Деталі: Зазначається, що серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку.