ОК "Юг": Россияне направили гражданские авто по минам, а выживших — расстреляли
Вторник, 24 мая 2022, 03:25
На юге Украины россияне направили гражданские авто по заминированной местности и расстреляли выживших после подрыва.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсонщины было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.
Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва".
Детали: Отмечается, что среди погибших двое детей младшего школьного возраста.
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