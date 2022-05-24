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ОК "Юг": Россияне направили гражданские авто по минам, а выживших — расстреляли

Анастасия КалатурВторник, 24 мая 2022, 03:25

На юге Украины россияне направили гражданские авто по заминированной местности и расстреляли выживших после подрыва.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсонщины было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

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Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва".

Детали: Отмечается, что среди погибших двое детей младшего школьного возраста.

Темы: войнаРосcия
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