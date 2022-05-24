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Окупанти вимагають хабарі з людей за виїзд з Мелітополя — ОВА

Анастасія КалатурВівторок, 24 травня 2022, 04:25

Росіяни вимагають хабарі від 3 до 5 тисяч гривень з людей, які хочуть виїхати з окупованого Мелітополя.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Росіяни намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей в Мелітополі. Так, з мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тисяч гривень. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору".

Деталі: Як зазначається, при цьому вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара.

На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин окупанти РФ не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є черга з понад 400 машин.

Як повідомляється, з боку Запоріжжя чекають на проїзд машин, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю. Транспорт також не пропускають російські військові. Як зазначають в Запорізькій ОВА, за повідомленнями у соцмережах, проїхати можна лише заплативши хабар, розмір якого від 20 до 40 тисяч гривень.

Теми: ЗапоріжжяМелітополь
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