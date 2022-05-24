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Оккупанты требуют взятки с людей за выезд из Мелитополя — ОВА

Анастасия КалатурВторник, 24 мая 2022, 04:25

Россияне требуют взятки от 3 до 5 тысяч гривен с людей, желающих уехать из оккупированного Мелитополя.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "Россияне пытаются заработать денег с помощью вооруженного давления на мирных людей в Мелитополе. Да, с мелитопольцев, желающих покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тысяч гривен. Те, кто не имеет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора".

Детали: Как отмечается, при этом уже несколько дней снова нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направлении областного центра не только из Мелитополя, но и из Энергодара.

На блокпосте врага в Васильевке по неизвестным причинам оккупанты РФ не пропускают любой автомобильный транспорт, есть  очередь из более 400 машин.

Как сообщается, со стороны Запорожья ждут проезда машин, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожского края. Транспорт также не пропускают российские военные. Как отмечают в Запорожской ОВА, по сообщениям в соцсетях, проехать можно только заплатив взятку, размер которой от 20 до 40 тысяч гривен.

Темы: ЗапорожьеМелитополь
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