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МВФ: Війна РФ проти України затьмарила перспективи глобальної економіки

Анастасія КалатурВівторок, 24 травня 2022, 05:53
ФОТО: GETTY

Війна в Україні затьмарила перспективи світової економіки і може призвести до рецесії у вразливіших країнах.

Джерело: голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, яку цитує The Guardian

Деталі: Зазначається, що наразі МВФ не прогнозує глобальної рецесії, але і не виключає її. МВФ прогнозує глобальне зростання на рівні 3,6% цього року, і Георгієва сказала, що до негативних значень ще далеко. Вона зазначила, що "те, що ми можемо побачити - це рецесія в деяких країнах, які спочатку були слабкими. Вони не оговталися від кризи COVID. Вони сильно залежать від імпорту з Росії енергії або продуктів харчування, і у них вже дещо слабше середовище".

Георгієва зазначила, що "2022 буде важким".

Нещодавно МВФ знизив перспективи зростання для 143 своїх держав-членів, на які припадає   80% світового виробництва.

Наслідки війни РФ проти України поглиблюються ускладненням фінансових умов, зростанням долара США та уповільненням зростання в Китаї.

Також голова МВФ наголосила на ризиках зростання цін на продовольство, однак впала ціна на нафту. За її словами, "ми можемо скоротити споживання бензину, коли зростання сповільниться, але ми маємо їсти щодня. Занепокоєння щодо доступу до їжі за розумною ціною в усьому світі досягає межі".

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Теми: МВФ
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