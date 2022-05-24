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МВФ: Война РФ против Украины затмила перспективы глобальной экономики

Анастасия КалатурВторник, 24 мая 2022, 05:53
ФОТО: GETTY

Война в Украине затмила перспективы мировой экономики и может привести к рецессии в более уязвимых странах.

Источник: глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которую цитирует The Guardian

Детали: Отмечается, что пока МВФ не прогнозирует глобальную рецессию, но и не исключает ее. МВФ прогнозирует глобальный рост на уровне 3,6% в этом году, и Георгиева сказала, что до отрицательных значений еще далеко. Она отметила, что "то, что мы можем увидеть – это рецессия в некоторых странах, которые изначально были слабыми. Они не оправились от кризиса COVID. Они сильно зависят от импорта из России энергии или продуктов питания, и у них уже несколько слабее среда".

Георгиева отметила, что "2022 год будет тяжелым".

Недавно МВФ снизил перспективы роста для 143 своих государств-членов, на которые приходится 80% мирового производства.

Последствия войны РФ против Украины усугубляются усложнением финансовых условий, ростом доллара США и замедлением роста в Китае.

Также глава МВФ отметила риски роста цен на продовольствие, однако упала цена на нефть. По ее словам, "мы можем сократить потребление бензина, когда рост замедлится, но мы должны есть каждый день. Беспокойство насчет доступа к пище по разумной цене во всем мире достигает предела".

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Темы: МВФ
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