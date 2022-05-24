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МЗС Франції: ініціатива Макрона не є замінником вступу України в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 07:54

У МЗС Франції роз’яснили, що ініціатива президента Еммануеля Макрона про створення європейської політичної спільноти не є замінником членства в Євросоюзі.

Про це йдеться у заяві представника МЗС Франції, опублікованій на сайті відомства, пише "Європейська правда".

"Ми вітаємо заявку України на членство в ЄС. Зараз вона розглядається Європейською комісією і буде обговорюватися на рівні глав держав і урядів у Європейській раді в червні. Як заявив 9 травня президент та вчора представник міністра з питань Європи, Україна є частиною європейської родини", - йдеться у повідомленні.

Представник МЗС зазначив, що проєкт європейської політичної спільноти, сформульований президентом Макроном, не є ні альтернативою членству, ні альтернативою процесу членства. 

"Навпаки, він має на меті якнайшвидше зміцнити відносини з усіма сусідніми європейськими країнами, а з тим, хто є кандидатами, посилити нашу підтримку в усіх сферах з метою їх приєднання", - сказав представник МЗС Франції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що заяви Франції щодо членства України в ЄС не вплинуть на євроінтеграційних рух Києва.

Раніше в МЗС заявили, що Україна розраховує отримати статус кандидата на членство у ЄС уже цього року та заручитися підтримкою Франції на шляху до вступу в Євросоюз.

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До цього французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявляв, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

Теми: ФранціяМакрон
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