Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Франции: инициатива Макрона не является заменителем вступления Украины в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 07:54

В МИДе Франции разъяснили, что инициатива президента Эммануэля Макрона о создании европейского политического сообщества не является заменителем членства в Евросоюзе.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства, пишет "Европейская правда".

"Мы приветствуем заявку Украины на членство в ЕС. Сейчас она рассматривается Европейской комиссией и будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне. Как заявил 9 мая президент и вчера представитель министра по Европе, Украина является частью европейской семьи", – говорится в сообщении.

Реклама:

Представитель МИД отметил, что проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Макроном, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу членства.

"Напротив, он стремится ускорить отношения со всеми соседними европейскими странами, а с тем, кто является кандидатами, усилить нашу поддержку во всех сферах с целью их присоединения", - сказал представитель МИД Франции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заявления Франции по поводу членства Украины в ЕС не повлияют на евроинтеграционное движение Киева.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в МИДе заявили, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС уже в этом году и заручиться поддержкой Франции на пути к вступлению в Евросоюз.

До этого французский министр по европейским делам Клеман Бон заявлял, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.

Темы: ФранцияМакрон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Франция
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Париж первым из европейских столиц запретит прокат электросамокатов
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
Последние новости
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
Все новости...
Реклама: