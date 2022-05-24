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Росіяни готують у Криму С-400, у Чорному морі маневрують кораблі ЧФ РФ

Вівторок, 24 травня 2022, 08:19

У Чорному морі продовжують маневрувати російські військові судна, а в окупованому Криму росіяни виставляють зенітні ракетні системи С-400.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука

Деталі: У Чорному морі продовжуються маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ. Серед них – великі десантні човни та ті, що мають на борту крилаті ракети. 

Мета росіян – подальша блокада Одеського порту та контроль над північно-західною частиною акваторії Чорного моря. 

Для цього у тимчасово окупованому Криму росіяни виставляють комплекси С-400, а також проводять роботи для зміцнення оборонних та наступальних дій на острові Зміїному, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. 

За минулу добу на південному напрямку російська армія втратила 23 військових, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки. 

ВІДЕО ДНЯ

В Одеській області посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих чи небезпечних предметів. Загроза ракетних ударів з моря зберігається, повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров.

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