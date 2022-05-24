Россияне готовят в Крыму С-400, в Черном море маневрируют корабли ЧФ РФ

В Черном море продолжают маневрировать российские военные суда, а в оккупированном Крыму россияне выставляют зенитные ракетные системы С-400.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука

Детали: В Черном море продолжаются маневрирование кораблей Черноморского флота РФ. Среди них – большие десантные лодки и те, которые имеют на борту крылатые ракеты.

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Цель россиян – дальнейшая блокада Одесского порта и контроль над северо-западной частью акватории Черного моря.

Для этого во временно оккупированном Крыму россияне выставляют комплексы С-400, а также проводят работы по укреплению оборонительных и наступательных действий на острове Змеином, сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.

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За минувшие сутки на южном направлении российская армия потеряла 23 военных, несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

В Одесской области ужесточен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов. Угроза ракетных ударов с моря сохраняется, сообщил офицер ОК "Юг" Владислав Назаров.