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В будинку експрезидента Молдови Додона проводять обшуки

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 08:18

Прокурори по боротьбі з корупцією, співробітники Національного антикорупційного центру та Служби розвідки та безпеки Молдови вранці 24 травня розпочали обшуки у будинку колишнього президента Ігоря Додона. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Представниця прокуратури Мар'яна Черпець підтвердила обшуки і уточнила виданню, що кримінальну справу проти Додона порушено за кількома статтями Кримінального кодексу.

Вона розповіла, що обшуки проходять не тільки в будинку Додона, а й в інших місцях у рамках кримінальної справи, порушеної за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями про пасивну корупцію, прийняття фінансування політичної партії злочинною організацією, державну зраду і незаконне збагачення.

18 травня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу проти Додона за підозрою в корупції у зв’язку з відеозаписом його зустрічі з колишнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком.

Йдеться про запис, що з'явився у відкритому доступі влітку 2019 року. На записі тодішній лідер Демпартії Володимир Плахотнюк та його заступник Сергій Яралов "передають пакет президенту Ігорю Додону". 

Наприкінці червня 2020 року Антикорупційна прокуратура повідомила, що не порушуватиме кримінальної справи на підставі відеозаписів, зазначивши, що під час перевірки не виявила "елементів злочину". 

ВІДЕО ДНЯ

17 травня Апеляційна палата Кишинева скасувала рішення суду Кишинева не порушувати справу проти Додона та розпорядження колишнього заступника голови Антикорупційної прокуратури Василя Левицького.

Теми: Молдова
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