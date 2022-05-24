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В доме экс-президента Молдовы Додона проводят обыски

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 08:18

Прокуроры по борьбе с коррупцией, сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы разведки и безопасности Молдовы утром 24 мая начали обыски в здании бывшего президента Игоря Додона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Представительница прокуратуры Марьяна Черпец подтвердила обыски и уточнила, что уголовное дело против Додона возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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Она рассказала, что обыски проходят не только в доме Додона, но и в других местах в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями о пассивной коррупции, принятии финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении.

18 мая Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона по подозрению в коррупции в связи с видеозаписью его встречи с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Речь идет о записи, которая появилась в открытом доступе летом 2019 года. На записи тогдашний лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов "передают пакет президенту Игорю Додону".

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В конце июня 2020 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что не будет возбуждать уголовное дело на основании видеозаписей, отметив, что во время проверки не выявила "элементов преступления".

17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда Кишинева не возбуждать дело против Додона и распоряжения бывшего заместителя председателя Антикоррупционной прокуратуры Василия Левицкого.

Темы: Молдова
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