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В доме экс-президента Молдовы Додона проводят обыски

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 08:18

Прокуроры по борьбе с коррупцией, сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы разведки и безопасности Молдовы утром 24 мая начали обыски в здании бывшего президента Игоря Додона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Представительница прокуратуры Марьяна Черпец подтвердила обыски и уточнила, что уголовное дело против Додона возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Она рассказала, что обыски проходят не только в доме Додона, но и в других местах в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями о пассивной коррупции, принятии финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении.

18 мая Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона по подозрению в коррупции в связи с видеозаписью его встречи с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Речь идет о записи, которая появилась в открытом доступе летом 2019 года. На записи тогдашний лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов "передают пакет президенту Игорю Додону".

В конце июня 2020 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что не будет возбуждать уголовное дело на основании видеозаписей, отметив, что во время проверки не выявила "элементов преступления".

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17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда Кишинева не возбуждать дело против Додона и распоряжения бывшего заместителя председателя Антикоррупционной прокуратуры Василия Левицкого.

Темы: Молдова
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