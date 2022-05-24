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Україна зберігає ефективність на Донбасі, Росія має локальні успіхи – розвідка Британії

Олена РощінаВівторок, 24 травня 2022, 08:41
Луганщина, мапа від ISW станом на 23.05.2022

На Донбасі Україна зберігає ефективне командування силами, але Росія досягла деяких локальних успіхів на Луганщині, хоча її просування на захід може створити труднощі з постачанням армії. 

Джерело: дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії про ситуацію в Україні станом на 24 травня 

Деталі: Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Наразі північну та південну осі цієї операції розділяють приблизно 25 км території, яку контролює Україна.

Українці чинили сильний опір: сили зайняли добре вкопані оборонні позиції. Операція об’єднаних сил України, імовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Проте Росія досягла деяких локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів.

Захоплення Росією Сєвєродонецької "кишені" призведе до окупації всієї Луганської області. Хоча зараз це – головні зусилля Росії, ця операція є лише частиною російської кампанії із захоплення Донбасу.

Мапа війни в Україні станом на 23 травня 2022 року
Мапа війни в Україні станом на 23 травня 2022 року
UK Ministry of Defence

Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розширить лінії зв’язку Росії і, ймовірно, її сили зіткнуться з подальшими труднощами з матеріально-технічним забезпеченням, вважають британські розвідники.

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Теми: Луганська областьДонецька областьвійнарозвідка
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