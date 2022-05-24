Украина сохраняет эффективность на Донбассе, у России есть локальные успехи – разведка Британии

Луганщина, карта от ISW по состоянию на 23.05.2022

На Донбассе Украина сохраняет эффективное командование силами, но Россия добилась некоторых локальных успехов на Луганщине, хотя ее продвижение на запад может создать трудности с обеспечением армии.

Источник: данные разведки Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине по состоянию на 24 мая

Детали: Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.

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Украинцы оказывали сильное сопротивление: силы заняли хорошо вкопанные оборонные позиции. Операция объединенных сил Украины, по всей вероятности, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Однако Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

Захват Россией Северодонецкого "кармана" приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя сейчас это – главные усилия России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.

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Карта войны в Украине по состоянию на 23 мая 2022 года UK Ministry of Defence

Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит линии связи России и, вероятно, ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями материально-технического обеспечения, считают британские разведчики.