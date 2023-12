Украина сохраняет эффективность на Донбассе, у России есть локальные успехи – разведка Британии

На Донбассе Украина сохраняет эффективное командование силами, но Россия добилась некоторых локальных успехов на Луганщине, хотя ее продвижение на запад может создать трудности с обеспечением армии.

Источник: данные разведки Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине по состоянию на 24 мая

Детали: Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.

Реклама:

Украинцы оказывали сильное сопротивление: силы заняли хорошо вкопанные оборонные позиции. Операция объединенных сил Украины, по всей вероятности, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Однако Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

Захват Россией Северодонецкого "кармана" приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя сейчас это – главные усилия России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.

Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит линии связи России и, вероятно, ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями материально-технического обеспечения, считают британские разведчики.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jtTcuPCs66



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm