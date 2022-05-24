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Захисники України вже знищили 205 російських літаків, 1 303 танки та 29 350 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 08:49
Захисники України вже знищили 205 російських літаків, 1 303 танки та 29 350 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні в Україні втратила уже 29 350 своїх військових, 205 літаків, 112 ракет, 1 302 танки та 3 194 бойові броньовані машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 302 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,
  • артилерійських систем – 606 (+2) од,
  • РСЗВ – 201 (+0) од,
  • засобів ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 205 (+1) од,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од,
  • крилатих ракет – 112 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Сєверодонецькому напрямку.    

Теми: Росіявійна
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