Захисники України вже знищили 205 російських літаків, 1 303 танки та 29 350 окупантів

Росія у загарбницькій війні в Україні втратила уже 29 350 своїх військових, 205 літаків, 112 ракет, 1 302 танки та 3 194 бойові броньовані машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 302 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,

артилерійських систем – 606 (+2) од,

РСЗВ – 201 (+0) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 205 (+1) од,

гелікоптерів – 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од,

крилатих ракет – 112 (+2) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) од,

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Сєверодонецькому напрямку.