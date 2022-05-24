Защитники Украины уже уничтожили 205 российских самолетов, 1 303 танка и 29 350 оккупантов
Вторник, 24 мая 2022, 08:49
Россия в захватнической войне в Украине потеряла уже 29 350 своих военных, 205 самолетов, 112 ракет, 1 302 танка и 3 194 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 29 350 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 302 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 194 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 606 (+2) ед,
- РСЗО – 201 (+0) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 205 (+1) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4) ед,
- крылатых ракет – 112 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 213 (+7) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Северодонецком направлении.
ВИДЕО ДНЯ