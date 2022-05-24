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Туреччина показала список своїх вимог щодо членства Швеції і Фінляндії у НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 09:39

Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб Анкара погодилася на членство у НАТО Швеції та Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне комюніке опублікувала урядова пресслужба. 

Першим пунктом у вимогах є "конкретні гарантії" від Швеції щодо організацій курдів та гюленістів, які Туреччина вважає терористичними, зокрема припинення їхньої політичної підтримки і фінансування. 

Туреччина заявляє, що Швеція надає підтримку зброєю курдській партії PKK/PYD, у тому числі дрони і протитанкову зброю.

Також Туреччина вимагає скасування шведського ембарго та санкцій проти себе у відповідь на "легітимні дії Туреччини для захисту своїх міжнародних прав у Середземномор’ї та убезпечення сирійського кордону".

Останній пункт вимог Туреччини - "глобальна співпраця для боротьби з тероризмом". 

"Ми залишаємось прихильниками відкритих дверей НАТО, але вважаємо, що Альянс та країни-кандидати мають співпрацювати для боротьби з тероризмом, як вони роблять в інших сферах. Ми очікуємо від Швеції, яка подала заявку, принципових кроків та конкретних запевнень щодо безпекових питань, які турбують Туреччину", - заявили у комюніке. 

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Як відомо, Туреччина стала єдиною країною-членом НАТО, яка висловилася проти прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Неофіційно відомо, що президент Реджеп Таїп Ердоган таким чином сподівається отримати певні поступки від США у питаннях щодо продажу літаків та санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських С-400. 

Детальніше про це - у статі: А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО

Теми: ТуреччинаНАТО
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