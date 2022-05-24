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Турция показала список своих требований по членству Швеции и Финляндии в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 09:39

Турция опубликовала список своих требований для того, чтобы Анкара согласилась на членство в НАТО Швеции и Финляндии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее коммюнике опубликовала правительственная пресс-служба.

Первым пунктом в требованиях являются "конкретные гарантии" от Швеции в отношении организаций курдов и гюленистов, которые Турция считает террористическими, в частности, прекращение их политической поддержки и финансирования.

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Турция заявляет, что Швеция оказывает поддержку оружием курдской партии PKK/PYD, в том числе поставляет дроны и противотанковое оружие.

Также Турция требует отмены шведского эмбарго и санкций против себя в ответ на "легитимные действия Турции по защите своих международных прав в Средиземноморье и обеспечению сирийской границы".

Последний пункт требований Турции – "глобальное сотрудничество для борьбы с терроризмом".

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"Мы остаемся сторонниками открытых дверей НАТО, но считаем, что Альянс и страны-кандидаты должны сотрудничать для борьбы с терроризмом, как они делают в других сферах. Мы ожидаем от Швеции, которая подала заявку, принципиальных шагов и конкретных заверений по вопросам безопасности, которые беспокоят Турцию", - заявили в коммюнике.

Турция стала единственной страной-членом НАТО, которая высказалась против принятия Швеции и Финляндии в Альянс. Неофициально известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган таким образом надеется получить определенные уступки от США в вопросах продажи самолетов и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских С-400.

Подробнее об этом - в статье: А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО

Темы: ТурцияНАТО
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