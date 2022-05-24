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Украинцы не готовы пожертвовать территориями ради мира – опрос

Ирина БалачукВторник, 24 мая 2022, 10:55
ИНФОГРАФИКА КМИС

82% украинцев не готовы пожертвовать некоторыми территориями Украины ради достижения мира.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-18 мая

Дословно КМИС: "Для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Только 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий".

Детали: Социологи отмечают, что люди настроены против любых территориальных уступок во всех регионах Украины. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, против уступок выступают 68% опрошенных (готовы на уступки – только 19%). На Юге – 83% против уступок (готовы – только 9%). 

 
ИнфографИка КМИС

Социологи подчеркивают, что среди респондентов, проживающих сейчас на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%). 

 
ИнфографИка КМИС

А среди тех, кто после 24 февраля выехал из оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки – только 5%).

Исследование проходило 13-18 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

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Опрос проводился среди граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины – в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но при этом социологи отмечают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: Украинавойнасоциологияопрос
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