Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівник ГУР: У Росії можливий тіньовий, але не відкритий державний переворот

Роман Кравець, Валентина РоманенкоВівторок, 24 травня 2022, 11:03
Кирило Буданов . фото Дмитра Ларіна, УП

Українська розвідка вважає нереальним відкритий державний переворот у Росії, водночас, за її даними оточення президента Володимира Путіна шукає йому заміну.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "От найближче оточення, яке, скажімо так, представляє зараз фінансову гілку, вони досить багато втратили через війну. І от вони шукають вихід із ситуації. Найпростіший вихід із ситуації для них – це замістити Путіна іншою особою.

"Скажімо так, звинуватити у всіх проблемах не Росію, а саме одну людину – Путіна. І сказати, що він був хворий диктатор, знімайте усі санкції, знімайте усі обмеження, починаємо жити заново, у всьому винна не Росія, а саме він...

Державний переворот? У відкриту він нереальний.

Тіньовий, так. Тіньовий – це реально.

Деталі: За словами Буданова, більшість російських війських виступають за війну. Проте вони не горять аж надто бажанням продовжувати бойові дії, з огляду на те, які значні втрати несуть.

ВІДЕО ДНЯ

Спеціальні служби Росії – певна кількість із них спочатку виступала за цю "операцію" для того, щоб приховати величезні розтрати, які йшли багато років на формування в Україні так би мовити проросійськи налаштованих людей.

Крім того, вони свято вірили в те, що за три дні візьмуть Київ, а на десятий день взагалі закінчать всю воєнну операцію по Україні. Це була їхня мрія. Але вона не вдалася.

Російський бізнес у свою чергу чітко розуміє свої втрати і тому намагається знайти вихід і якось припинити війну. Це досить прагматичний підхід до війни.

"Вони втрачають гроші, а це величезні гроші. Тому вони виступають проти. Проте відкрито вони не наважуються про це говорити саме Путіну. Між собою такі розмови ведуться. Такі розмови йдуть навіть між бізнесом і силовиками, між бізнесом та політиками. Це все є", - зазначив Буданов.

Теми: війнарозвідкаРосія
Головне сьогодні

США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

Зеленський пояснив, коли можна повертатися за стіл переговорів з Росією

Росія готується до довготривалої війни – Міноборони

Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні

У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Росіяни наступають біля Сєвєродонецька й Бахмута – зведення Штабу

Усі новини...
війна
Німецький астронавт розповів, як війна в Україні виглядає з космосу
Постачання військової допомоги в Україну. Юридичні поради волонтерів волонтерам
В ОП відповіли на кулуарні розмови в Давосі про "мир" з Кремлем: Україна не торгує суверенітетом
Останні новини
02:46
Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрилися, ціни на ліки підскочили вп'ятеро
01:30
КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії
00:45
Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, 15 загиблих
00:03
фотоЗалужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години
23:59
Зеленський назвав жалюгідними "пояснення" Шойгу щодо воєнних провалів РФ
23:23
Окупантам доведеться піти з Криму – Зеленський
23:08
Зеленський: Потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу РФ
23:04
ОГП реорганізовує "Департамент війни" в умовах бойових дій
22:51
У РФ заявили про розмінування порту Маріуполя та коридор для іноземних суден
Усі новини...